Rapport 2019 OFNAC: la société AUDITEX accuse la DGE et la DGID de fraude et de disparition de documents

Le Directeur général du cabinet AUDITEX a déposé une plainte auprès de l'OFNAC pour signaler des allégations de fraude et de disparition présumée de certificats de détaxe, qu'il attribue à la Direction des Grandes Entreprises (DGE) de la Direction générale des Impôts et Domaines (DGID).L'entreprise spécialisée dans la comptabilité déclare avoir introduit en janvier 2014, pour le compte de la société « LCI » (Linguistique, Communication, Informatique), une demande de restitution de TVA auprès du Centre des Services Fiscaux des Moyennes Entreprises. Après traitement de la demande, la Direction des Grandes Entreprises a notifié à son client la décision n°16/G/150 du 21 août 2017 portant accord pour la restitution d’une somme d’un million cinq cent soixante-trois mille quatorze (1.563.014) FCFA.Une notification n’est jamais parvenue à la LCI et les démarches entreprises auprès du Chef du bureau de recouvrement en charge de ces questions pour retirer le certificat de détaxe sont restées vaines.Les investigations entreprises par le corps de contrôle ont conduit à l'audition du Directeur. Et celui a indiqué trois raisons qui peuvent être à l’origine à savoir : "la non-délivrance du certificat de détaxe : rejet avec avis de la décision ; saisie du certificat de détaxe par la Division du recouvrement pour apurer une créance ; perte du certificat."Conscient de ses responsabilités, le Dg s'est engagé à travers ses services, "à satisfaire la préoccupation de la partie plaignante, représentant de la société bénéficiaire en lui délivrant un duplicata du certificat réclamé", rapporte l'Ofnac à la page 65 de son rapport.