Rapport annuel de la police : 5935 accidents matériels, 6375 corporels et 290 mortels enregistrés en 2024

Ce mercredi, la Police nationale a présenté son rapport annuel d'activité de l'année 2024. Lors de la séance présidée par le directeur général adjoint de la police, Abdou Wahabou Sall, le Commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle, Alassane Niane, directeur de l'OCRTIS (Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants), a livré les chiffres alarmants des accidents enregistrés sur toute l'étendue du territoire national. Au total, révèle-t-il, "5935 accidents matériels, 6375 corporels et 290 mortels", ont été enregistrés..



D'emblée, le Commissaire Niane a présenté le tableau complet des accidents par région. Il a précisé que ces statistiques couvrent tous les types d'accidents, impliquant les véhicules à 2 roues, les véhicules à 4 roues et les véhicules hippomobiles.



Parmi les régions touchées, Dakar occupe la première place du classement avec des chiffres alarmants. En ce qui concerne les accidents sur la voie publique, la capitale "a enregistré 376 accidents matériels, les accidents corporels sont estimés à 2870, et les accidents mortels à 127", a fait savoir le directeur l'Ocrtis qui a présenté le rapport.



Après la région de Dakar, celle de Thiès (70 kilomètres de Dakar) vient en deuxième position. Selon le Commissaire Niane, elle "compte 809 accidents matériels, 907 accidents corporels et 50 accidents mortels".



En tout, a-t-il résumé, "le total des accidents qui ont été recensés sur le plan national par la police s'élève à 5935 accidents matériels, 6375 corporels et 290 mortels".



Faisant le rapport entre l'implication des véhicules à 4 roues et les véhicules à 2 roues, Commissaire Alassane Niane a informé que : "le pourcentage d'accidents causés par les véhicules à 4 roues sont plus importants. Si nous prenons les accidents matériels, les véhicules à 4 roues sont impliqués sur 79,7%, alors que les véhicules à deux roues sont impliqués sur 20,03%".



En ce qui concerne les accidents corporels, a-t-il poursuivi, "les véhicules à 4 roues sont impliqués à 50,71%, alors que les véhicules à 2 roues sont à 49,29%".



S'agissant des accidents mortels, "les véhicules à 4 roues sont impliqués jusqu'à 50,69% alors que les véhicules à 2 roues s'arrêtent à 49,31%", a avancé la même source.



Ce rapport souligne l'importance cruciale de renforcer les mesures de sécurité routière, particulièrement dans les régions urbaines comme Dakar, et d'adapter les campagnes de prévention selon le type de véhicule impliqué.