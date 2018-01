Réal Madrid : Roanldo, soutenu par sa sœur Katia Aveiro

Cristiano Ronaldo ne traverse pas sa meilleure passe, c'est un euphémisme que de le dire, même s'il a été élu meilleur joueur du Real au mois de décembre. Le mal-être que ressent le club 'merengue' cette saison lui a valu une flopée de critiques et l'a placé au cœur de plusieurs rumeurs de départ. Mais aujourd'hui, il peut compter sur le soutien de sa sœur, Katia Alveiro, qui a tenu à mettre en exergue tous les accomplissements de l'attaquant de 33 ans.



« Je voulais simplement te dire ceci : quand tu es arrivé à Lisbonne à 12 ans, en pleurs mais plein d'espoirs, ils ont dit que tu n'étais qu'un simple enfant de Madère. En moins de cinq ans, tu as réussi à rejoindre le Sporting. Quand tu as joué tes cinq premiers matches au plus haut niveau, on disait que tu étais habile mais un mauvais gars », a affirmé Katia.



« Quelques mois plus tard, tu t'es engagé avec Manchester United. Quand tu es arrivé en Angleterre, on a dit que tu n'étais qu'une promesse. Tu as marqué 118 buts en six saisons. Quand le Real Madrid t'a recruté, on a dit de toi que tu étais seulement un joueur qui ferait vendre des maillots ».

« Depuis 2009, tu as marqué 422 buts en 418 matches et tu as battu presque tous les records que tu pouvais à Madrid. Quand tu as reçu ton premier ballon d'Or en 2008, on a dit que tu ne gagnerais que celui-ci. Tu en as déjà gagné quatre de plus ».



« Quand tu es devenu capitaine de l'équipe du Portugal, on a dit que tu étais un capitaine sans charisme, que tu n'étais pas un leader. En 2016, tu as été le premier Portugais de toujours à gagner la Coupe d'Europe », a précisé la sœur de 'CR7'.



« Aujourd'hui, alors que tu n'as pas marqué comme un extraterrestre depuis deux ou trois matches, on dit que tu n'es rien de plus qu'un joueur en fin de carrière, presque fini, sur la pente descendante », a-t-elle poursuivi.



« Ne t'inquiète pas. Quand tu souriras avec un trophée en main en haut de la Tour Eiffel, ou quand tu marqueras un autre but décisif, ou quand tu battras un record de plus, on te regardera avec attention. En t'applaudissant, c'est sûr. Ingrats. C'est la seule chose qu'il leur reste », a conclu Katia.