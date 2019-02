Recalés à la présidentielle de 2019 : la Cour de justice de la CEDEAO va se prononcer sur les requêtes de Khalifa et Karim ce mercredi

Jour décisif pour Khalifa Sall et Karim Wade, tous deux candidats recalés à la présidentielle de 2019 par le Conseil constitutionnel. En effet, la Cour de justice de la CEDEAO qui se trouve à Abuja, au Nigeria, va vider les requêtes introduites par les avocats des deux camps ce mercredi 20 février 2019.



Les avocats de Karim Wade, convoqués à partir de 10 heures, vont plaider devant la dite Cour. Concernant l’affaire Khalifa Sall, ses avocats souhaitent entre autres son inscription sur les listes électorales, le report de l'élection du 24 février et la mise en place d'un organe indépendant pour organiser une élection démocratique et transparente.