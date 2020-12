Récession économique: les Collectivités territoriales ont échappées à la crise Covid-19, selon un inspecteur du Trésor

Tandis que les maires crient sur tous les toits, se lamentent partout dans les vitrines médiatiques, et clament leur sort face à la crise économique engendrée par la pandémie du coronavirus, il est paradoxalement ressorti de l’étude sur l’impact des finances publiques que leurs comptes ne sont pas à sec dans cette période de récession qui mine le pays.



Ce voile « expressément » entretenus par ces derniers sur la place publique a été levé par l’inspecteur du trésor, Ibrahima Touré qui exposait mardi, un pan de l’étude sur l’impact de la covid19 sur le budget, réalisée par la société civile en l’occurrence l’ONG 3D.



« Nous avons remarqué qu’au 30 septembre 2020, les collectivités territoriales avaient un solde excédentaire de l’ordre de 60 milliards disponible. Ce qui n’est pas négligeable. Quand on a fait aussi l’analyse globale des recettes des collectivités locales, on a remarqué que les recettes de fonctionnement ont connu une hausse de 6% ; passant de 110 milliards à 116 milliards. Donc jusqu’au 30 septembre, si nous comparons le volume des dépenses de fonctionnement, il y’a eu une hausse par rapport à l’année dernière. Et si la crise avait sur elles un impact aussi important, on aurait constaté une baisse.

Quant – à l’analyse des recettes en glissement annuel, cela montre effectivement que les recettes de la gestion ont connu une baisse de 4%. Parce que dans les recettes globales de fonctionnement, nous avons celles de la gestion mais vous avez aussi l’excédent de fonctionnement. C’est-à-dire le report à nouveau. Et fort heureusement, ces reports ont joué un rôle très important pour ces collectivités territoriales. Car aussi bien en fonctionnement qu’en investissement, nous avons noté un excèdent de 10 milliards. Cela leur a permis de pouvoir résister face à la crise. Mais globalement, les recettes ont été encaissées au cours de la gestion.

Seul au niveau des taxes et des recettes non fiscales, il y’a eu une baisse. Mais là aussi, cette baisse a été atténuée par l’augmentation des résultats de fonctionnement et celle d’investissement. D’où une autre hausse de 16,25 milliards due aussi à l’augmentation de l’autofinancement. Cette situation peut aussi être expliquée par la réception à bonne date du transfert du fond d’équipement des collectivités territoriales et le début d’exécution des opérations du PACASEN (Programme d’appui aux communes et aux agglomérations du Sénégal). Donc, il faut noter que les collectivités locales n’ont pas été si affectées par cette pandémie comme on pourrait le croire », a clarifié l’inspecteur au trésor, Ibrahima Touré, dans les colonnes du journal Le Témoin.