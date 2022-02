Récompense des « Lions »: les enseignants approuvent le geste mais refusent l'iniquité dans la Fonction publique !

Les syndicalistes enseignants sont clairs dans leur position. Ils ne veulent aucune- ment que leurs revendications soient inscrites dans une logique de comparaison ou de rivalité avec les largesses du chef de l’Etat qui a octroyé une prime spéciale de 50 millions et deux terrains à Dakar et à Diamniadio à chaque « Lion ». Ce suite au sacre de l’équipe nationale de football à la Coupe d’Afrique des Nations (Can) 2021 organisée au Cameroun. Au contraire, ils disent même exprimer leur gratitude à l’endroit des Lions pour cet exploit ainsi que pour la fierté et la dignité procurées à notre pays.



« Ce geste du président Sall, on peut l’apprécier positivement vu que les « Lions » ont frappé fort pour avoir réussi à réunir toutes les couches de la société. On le salue et le magnifie. Ils le méritent amplement et même plus. Mais nous ne nous inscrivons pas dans une logique de comparaison ou de rivalité. Nous réclamons juste une reconnaissance et une revalorisation de la fonction enseignante. Cette injustice doit être rectifiée pour une équité. C’est le but de la lutte que nous avons engagée depuis quelques mois. Parce que tout travailleur mérite un traitement digne de sa situation professionnelle. Nous luttons pour une équité. Si les magistrats, les médecins... ont lutté jusqu’à obtenir une satisfaction, c’est mérité ».



C’est le point de vue du coordonnateur de l’unité syndicale d’établissement (Use) du lycée Brave Hyppolite de Mont Rolland, Saliou Mbaye. Il considère que les enseignants luttent pour obtenir «ce qu’ils méritent». Et ce qu’ils méritent, ‘’c’est l’équité», dixit son camarade syndicaliste Ndongo Sarr du Cusems. «Nous exigeons l’équité. On ne demande aucune faveur. Bien avant ce geste envers les « Lions », vous avez tous vu les arrêtés signés par le chef de l’Etat et qui revalorisent le statut de certains agents de l’administration. C’est d’ailleurs à saluer. Mais on refuse le deux-poids, deux mesures. Or, c’est ce deux poids deux mesures qui est à l’origine de notre colère » explique Ndongo Sarr.



Lui aussi estime que le pays tout entier est en train de célébrer une victoire méritée. Cela dit, il indique qu’on est juste dans une «bulle» et que, d’ici deux à trois jours, tout le monde se réveillera pour se rendre compte de la réalité liée au coût de la vie, à la situation de l’Ecole et celle qui prévaut dans les hôpitaux... Car, estime M. Sarr, ce n’est pas cette victoire des « Lions » qui va régler les problèmes économiques, sanitaires et sociaux des sénégalais.



Il précise n’avoir aucun... relativement au geste de Macky parce que, dit-il, ce sont des Sénégalais. Ce que le syndicaliste qu’il est exige au nom de ses collègues, c’est tout simplement que l’Etat traite avec équité tous les travailleurs de la Fonction publique. «Ce qu’on fait pour certains Sénégalais, qu’on le fasse pour tout le monde. Ces « Lions » sont-ils plus méritants que les enseignants ? Certes nous convenons, le sport est très important du fait de son pouvoir fédérateur. Mais il y a des secteurs qui sont autant sinon plus importants. Les joueurs le comprennent si bien que certains d’entre eux comme Sadio Mané ont construit des écoles et des hôpitaux dans leurs villages. Donc, sous ce rapport, on n’a pas de problème à ce qu’ils soient primés. Qu’on le fasse d’ailleurs pour tous les gens méritants », estime Ndongo Sarr.



Selon Saourou Sène, secrétaire général du Saems, les enseignants ne demandent pas des augmentations de salaires, mais des corrections à apporter sur le système de rémunération des agents de l’Etat. A cet effet, le chef de l’Etat est donc fortement attendu par les enseignants qui considèrent qu’il va falloir trouver des solutions à l’actuelle crise scolaire pour qu’il puisse y avoir «une stabilité pour quelques années».



« C’est pourquoi, même si nous félicitons les « Lions », nous rappelons aussi nos exigences fondamentales. A savoir qu’il faut apporter des correctifs au système de rémunération de la Fonction publique. On ne peut plus accepter de demeurer les parents pauvres des agents de l’Etat. Personne ne peut dire non aux « Lions ». Mais un lion du football, c’est un jeu. A côté, il y a des enjeux. Le football est une industrie touristique, nous le reconnaissons, mais n’oublions pas qu’il y a des secteurs comme l’Education qui souffrent. Maintenant, comme le Sénégal est suffisamment riche pour donner 50 millions et des terrains, nous ne demandons que justice par rapport à notre situation salariale », a martelé Saourou Sène.



Les salaires des enseignants, des bourses améliorées

C’est aussi le point de vue de Dame Mbodj du Cusems (Cadre unitaire des syndicats de l’enseignement moyen) Authentique qui, se prononçant sur les salaires des enseignants, affirme que «ce ne sont que des bourses améliorées». « L’Etat doit payer l’argent des enseignants. Nous réclamons une augmentation des salaires qui ne sont que des bourses améliorées. Aujourd’hui, les enseignants ne peuvent pas s’acquitter normalement de leurs dépenses quotidiennes, de leurs loyers ou encore de leurs factures d’eau et d’électricité. Il faut que leurs salaires soient augmentés conformément à ce qui a été fait au niveau des autres secteurs de la Fonction publique aux ministères du Travail, de l’Agriculture, de la Justice et du Commerce avec des arrêtés qui leur ont permis de bénéficier d’une augmentation de salaire pour leurs agents. Maintenant, pourquoi Mamadou Talla (Ndlr, le ministre de l’Education nationale) ne peut-il pas faire de même pour nous ? Nous demandons l’équité. Que la même chose puisse être faite au niveau de l’Education. Que les dernières indemnités octroyées par l’Etat soient élargies aux autres», a plaidé Dame Mbodj tout en précisant n’avoir aucun problème à pro- pos des largesses de Macky Sall. «J’apprécie positivement tout cadeau fait à nos « Lions ». C’est mérité d’autant que l’argent appartient à tous les Sénégalais. C’est moins de 2 milliards.



Le Témoin