Reconstruction hôpital Le Dantec :

Le Ministre de la Santé et de l'Action Sociale a effectué une visite aux structures sanitaires abritant les services redéployé de l'hôpital Aristide Le Dantec. Après l'hôpital Dalal Jamm de Guediawaye, elle s'est rendu au Hangar des pèlerins où doit être redéployé les malades d'hémodialyse, elle s'est rendu ensuite au Centre de Santé de Ngor, un croché à l'hôpital militaire de Ouakam avant de finir sa visite a l'hôpital Abass Ndao. Le ministre a en fin tenu un point de presse pour faire le points de sa visite. Selon elle, la mission du ministre de la santé est la promotion, la prévention, et le traitement. Elle a également démenti les propos comme quoi des malades seraient jeter en pâture.

''Aujourd'hui l'événement c'est la reconstruction de l'hôpital Aristide Le Dantec. Pour construire cet hôpital, il y a plusieurs stratégies. Et l'action du Sénégal aujourd'hui c'est de fermé la totalité de l'hôpital. Et de redéployer les services au niveau de Dakar dans un premier temps. Nous allons surtout nous appesantir en temps que ministère de la santé et de l'action sociale, sur ce qui constitue nos motions. Notre mission principal c'est de s'occuper de la prévention, la promotion, et également des soins. Nous nous avons fait la faculté mythique de médecine de pharmacie et d'odontostomatologie. Nous ne pouvons pas prendre des malades et les jeter en pâture. Ça nous l'avons juré'', a déclaré Marie Khemess

Parlant du dossier Aristide le Dantec, elle précise ''Nous ne sommes pas encore sorti du covid19. Qui en pleine gestion de la pandémie, le président de la République avait vu qu'il y avait un problème de résilience par rapport au système de santé qui avait convoqué tout le monde. Sur presque 4 zones, il y avait toute l'expertise sénégalais en matière de santé et de l'action sociale. Il y avait les instituts de recherche, les universités, les partenaires sociaux, la presse,...au delà de ce que nous allons faire pour Dantec, cet hôpital avait deja reçu ces 500 millions dans ce plan d'investissement. Ce qui n'a pas suffit. Dantec accompagné de son président d'administration, de son directeur qui représenté l'ensemble des structure interne de Dantec, il est allé voir le Président de la République. Ils ont conclut avec le président qu'on doit reconstruit Dantec. Ce que j'ai vu à la sorti de cette rencontre, qu'ils ont conclu pour construire sur 3ha. Ce qu'ils ont discuté là-bas, je ne sais pas''.

Le ministre de poursuivre : ''Ce pays a des experts médicaux, des planificateurs, des élus, des juristes ce pays à tout. Si certains pensent qu'ils faut faire des enquêtes parlementaire, aller dans la société civile, c'est le droit le plus absolue. Mais nous ce qu'on nous demande c'est de faire la prévention, la promotion, et le traitement. Que personne ne vient nous dire qu'ils n'est pas au courant''.

Madame la ministre a par ailleurs noté que: ''Pour ce qui est de la consultation, il n'y a pas de double facturation, mais également la santé n'a pas de prix, elle a un coup. Aujourd'hui même avec la politique de gratuité, il y'a quelqu'un qui paye. Et c'est l'État'', dit-elle.

Avant d'ajouter: '' Les hémodialysés sont a l'hôpital Aristide le Dantec. Parce que le hangar des pèlerins qui devait accueillir ces gens nous l'avons visité. D'ici le 24, il sera disponible. Mais le plus important c'est le traitement des malades. Nous ne pouvons pas prendre ceux qui sont à la radio thérapie et les déplacer. Nous ne sommes pas des vampires. Pour dire que les malades sont sortis et ont été jeté''.

''Nous ne pouvons pas prendre des malade et les jeter en papâture'', Marie Khemesse (ministre)