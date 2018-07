Recours contre le Parrainage: ​l'opposition déboutée par le Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel a débouté l’opposition parlementaire de son recours en déclarant conforme à la Constitution la loi sur le «parrainage pour tous » récemment introduit dans le code électoral.



Selon le journal "L’As", le député Ousmane Sonko et Cie devraient saisir une juridiction supranationale s'ils décident de poursuivre leur combat avec l’espoir d’obtenir gain de cause.



Ce rejet est la deuxième fois après la demande introduite contre la modification de la Constitution pour l’introduction du parrainage et pour laquelle les 7 Sages se sont déclarés incompétents.