Recours de Madiambal Diagne sur le verdict contre Teliko : la cour d’appel de Dakar déboute le journaliste

Ce lundi, 3 mars 2025, a débouté le journaliste Madiambal Diagne et confirmé le jugement rendu le 17 juin 2021 par le tribunal correctionnel de Dakar, qui condamnait Madiambal Diagne à une peine de trois mois de prison ferme assortie d’une amende de 500.000 et de dommages et intérêts d’un montant de 5 millions de francs CFA à payer à la partie civile, le magistrat Souleymane Téliko.



La juridiction d’appel a reconnu le patron du groupe de presse privé, Avenir Communication, coupable de diffamation à l’encontre de M. Téliko, l’actuel directeur général du Centre de formation judiciaire (CFJ).



Pour rappel, Madiambal a soutenu, lors d’une émission de télévision, que le magistrat avait été épinglé par un rapport de l’Union européenne. Selon lui, Souleymane Téliko avait perçu indûment des indemnités en contrepartie d’une mission effectuée pour les Chambres africaines extraordinaires chargées de juger l’ancien président tchadien Hissène Habré (1942-2021) au Sénégal.