Recrutement: les 13 enseignants et leurs sympathisants suspendent leur grève de la faim

Les 13 enseignants des classes passerelles du Sénégal et leurs sympathisants dont l’activiste Guy Marius Sagna ont décidé de suspendre leur grève de la faim entamée depuis vendredi dernier, au siège de Frapp France Dégage. Les grévistes ont fait l’annonce ce mercredi matin, lors d’un point de presse.



Ils ont annoncé avoir mis fin à la leur diète ce, suite à la rencontre avec le directeur des Ressources humaines du ministère de l'Education nationale. « Nous avons rencontré le directeur des Ressources humaines du ministère national, les propos qu’il a tenus nous rassure et nous lui faisons une entière confiance », a Cheikh Oumar Cissokho, l'un des grévistes.



Les manifestants qui ont fait entre 02 et 05 ans dans les classes passerelles réclament leur recrutement dans la Fonction dans le cadre du programme "Xeyu Ndaw Ni".



A noter que Guy Marius Sagna s'était joint à leur grève de faim depuis samedi.