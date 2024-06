Réflexion sur les Réformes : Bby envisage des mesures pour empêcher le Président de dissoudre l'Assemblée

Le président du groupe parlementaire "Benno Bokk Yaakaar", Abdou Mbow, a déclaré que les députés de sa coalition feront tout leur possible pour s'opposer au Premier ministre Ousmane Sonko et à ses partisans.



Dans le cadre du respect de la séparation des pouvoirs et de la constitution, il a annoncé que : "Face à ce qui semble être une volonté délibérée de contourner la règle constitutionnelle de responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale, le groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar, qu'il préside, a entamé une réflexion sur des réformes visant à supprimer les articles permettant au président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale."



A noter que des alliés du pouvoir souhaitent voir le Président Bassirou Diomaye Faye dissoudre l'Assemblée nationale.