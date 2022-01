« Cet acte inacceptable relève purement de la haute trahison»

L’Association Ànd Sàmm Jikko n’a pas apprécié le rejet de la loi incriminant l’homosexualité par les députés de la majorité. Selon Ababacar Mboup, le bureau de l’Assemblée nationale n’a pas respecté le règlement intérieur. « Ce bureau, en violation de l’article 60 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale, a outrepassé ses prérogatives en statuant sur l’opportunité de la proposition de loi alors qu’il ne lui revenait qu’à vérifier si cette dernière n’a pas d’incidences financières », a-t-il déclaré.Selon, le président d’And Samm Jikko Yi, le bureau de l’Assemblée nationale n’a pas notifié aux porteurs de la proposition de loi ni la réception de ladite proposition ni son supposé rejet. D’après lui, l’article 60 du Règlement intérieur indique que « les projets et propositions de loi sont soumis à l’Assemblée nationale. Ils doivent être formulés par écrits et sont adressés au Président de l’Assemblée nationale. Celui-ci en donne connaissance à l’assemblée qui en constate le dépôt. L’auteur ou les auteurs en sont informés par écrits ».Malgré cette disposition très claire, poursuit-il, le président de l’Assemblée nationale Monsieur Moustapha NIASS et 08 autres membres du bureau ont choisi de « violer le règlement intérieur de notre deuxième institution. Cette décision est grave et mérite une mise au point exhaustive. Il ne saurait y avoir de quiproquo dans cette procédure si les députés du bureau de l’assemblée avaient pris leur responsabilité et respecté la volonté du peuple ».Il rappelle, dans la foulée, que la proposition de loi est soutenue par plusieurs millions de Sénégalais aux rangs desquels figurent en bonne place les autorités religieuses et coutumières dont les Khalifes Généraux et les Présidents des associations islamiques émane alors de la volonté populaire.Ababacar Mboup, a pour sa part, indiqué que cette proposition de loi a été rejetée par neuf personnes. « Cet acte inacceptable relève purement de la haute trahison. 9 personnes ont violé les lois du pays et le règlement de l’Assemblée nationale. Ils ont outrepassé leurs prérogatives en s’arrogeant des compétences qui ne sont pas les leurs et ont osé dire non à des millions de Sénégalais que l’Assemblée nationale est censée représenter », a-t-il dit, soulignant que « 9 personnes ont montré tout le mépris qu’ils ont vis à vis de nos vénérables chefs religieux et coutumiers qui sont tous des parties prenantes de la proposition de loi ».Car, à en croire, Ababacar Mboup, « ces 9 personnes, en s’alignant sur la position de l’Exécutif, prouvent qu’ils mettent les intérêts de certains lobbys et pays occidentaux au-dessus de ceux de notre peuple et de notre pays ».Au-delà de la criminalisation de l’homosexualité et de l’arrêt de la mise en œuvre de l’Agenda LGBT pour lesquels il ne se donnera pas de répit, Ànd Sàmm Jikko yi entend mener à tout prix aussi ce combat historique pour une véritable indépendance nationale. À cet effet, « Ànd Sàmm Jikko tient un grand rassemblement national le 20 février 2022 à Dakar. Que chaque citoyen tire les conclusions de ce blocage, en mesure les lourdes conséquences et prenne ses responsabilités », a averti Ababacar Mboup.