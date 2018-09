Rejugé 4 jours avant sa libération : le sale tour contre Barthélémy Dias

Sa libération attendue pour le 30 septembre, Barthélémy Dias pourrait voir son séjour en prison se prolonger. En effet, le maire de Mermoz Sacré-Cœur qui avait introduit un recours en appel doit repasser devant la barre le 26 septembre, soit 4 jours avant sa libération. Ce qui laisse planer chez ses partisans, des soupçons de manigances de la part du pouvoir pour prolonger sa peine.



Le lieutenant de Khalifa Sall, qui fait partie des bannis du Parti socialiste, avait été condamné à 6 mois de prison ferme pour outrage à magistrats. En effet, l’ancien parlementaire s’en était vivement pris à ces derniers après la condamnation de Khalifa Sall à 5 ans de prison ferme.



M. Dias, qui ne pouvait pas accepter ce verdict, avait traité les juges et le Procureur de la République de tous les noms d’oiseau. Ce dernier s’étant autosaisi, a porté l’affaire devant le tribunal et a obtenu gain de cause avec la condamnation du premier magistrat de Mermoz/Sacré-Cœur.



Ses ouailles qui se préparaient à le recevoir en grande pompe, voient comme une menace ce nouveau jugement et soupçonnent un coup fourré du régime du Président Macky Sall.