Remous à la société Tranga sureté aéroportuaire : les délégués demandent l'arbitage de Sonko

La Téranga sûreté aéroportuaire ne se porte pas bien par ces temps qui courent. En attestent cette interpellation du personnel au Premier ministre Ousmane Sonko. En effet, ils réclament un audit profond de leur boîte en raisons des difficultés qui la minent.



Lors d'un point de presse qui a eu lieu ce mercredi 21, ces travailleurs ont tenu à exprimer une kyrielle de difficultés auxquelles ils font face. “La direction générale fait sourde oreille et n'entend pas respecter ses propres engagements, ni l'accord d'établissement qui nous régit tous”. a souligné l'un des délégués du personnel Mouhamed Faye. Et ce dernier d'ajouter, “nous avons envoyé plusieurs lettres aux différentes structures étatiques de l'AIBD et même au ministère des transports pour leur faire part de nos situations. Mais les difficultés perdurent et les agents souffrent de tous les maux. Et le comble est que depuis qu'on a tenu notre dernier mouvement d'humeur, les sanctions contre les agents ont multiplié. Moi-même j'ai reçu une demande d'explication suite à une question posée lors d'une réunion syndicale. Pour vous montrer que la situation est grave et que le ministre en charge du transport aérien doit se saisir directement de cette affaire” .



Dans la boîte, il est également décrié les conditions précaires des travailleurs. Sur ce, avance Maguèye Sy membre du personnel, “nous sommes pressés comme du citron et abandonnés à notre sort en cas d'incapacité de travail.”

Par ailleurs, un autre délégué du personnel en la personne de Mbaye Diagne Diaw tient à attirer l'attention du ministère des transports "sur les pratiques trompeuses de la hiérarchie qui n'hésite pas à envoyer des faux procès verbaux pour justifier sa forfaiture. D'ailleurs certains ont rapporté auprès du ministre que ceux qui s'activent sont des politiciens. Ces propos sont faux et sonnent comme une insulte envers l'activité syndicale..”



Enfin, monsieur Mamadou Fall Diedhiou, également membre du collège des délégués a rappelé les points de revendications tels que :

La revalorisation des salaires

Une prime de prudence pour les chauffeurs.

Une prime PRESTA.

Une indemnité de prime de risque dénommée ISA

Une prime de logement conséquente

Une salle des opérations pour la prestation compagnie..