La rentrée scolaire 2025-2026 s’est déroulée avec succès sur l’ensemble du territoire sénégalais. C’est le constat fait par le ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, qui a célébré l’événement mercredi à Ndiaganiao, dans le département de Mbour. Le ministre a annoncé des chiffres encourageants : un taux de reprise estimé à 86 % dans le primaire et 84 % dans les collèges et lycées, témoignant, selon lui, de l’engagement total des acteurs éducatifs.



La cérémonie s’est tenue à l’école privée catholique Marie Médiatrice, qui accueille près de 600 élèves, dans une ambiance empreinte d’enthousiasme et de discipline. Le choix de Ndiaganiao revêtait une portée particulière.



« Célébrer la rentrée à Ndiaganiao revêt une portée particulière : c'est ici que le Président Bassirou Diomaye Faye a effectué ses premières années d'apprentissage », a rappelé le ministre Guirassy dans le quotidien Libération.



Lors de sa visite de l’ancienne classe du chef de l’État, il a salué ce parcours exemplaire, soulignant que même dans les localités les plus modestes, l’école sénégalaise peut révéler des « destins exceptionnels ».





Pour Moustapha Guirassy, ce succès national traduit l'engagement de l'ensemble des acteurs, enseignants, parents et collectivités à faire de l'école « le cœur battant de la République, enracinée dans ses valeurs et tournée vers l'avenir. »



La rentrée 2025-2026 est ainsi perçue comme un symbole fort de la dynamique positive du système éducatif. Informe le quotidien d’information.

