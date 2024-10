Rentrée scolaire 2024-2025 : enseignants et administratifs déjà à pied d'œuvre, en attendant les élèves

La date du démarrage de l'année académique pour le personnel enseignant et administratif, fixée par décret signé le 18 septembre dernier pour le 3 octobre à 8 heures par le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, a été respectée dans plusieurs établissements visités par PressAfrik. C'est notamment le cas à l'école élémentaire publique Ibrahima KOITE et au groupe scolaire privé Saldia, dans la commune de Dieuppeul-Derklé, ainsi qu'aux écoles élémentaires publiques de la Biscuiterie, situées dans la commune de Grand Dakar.



Sur place, une forte présence des enseignants a été constatée, avec des réunions pédagogiques organisées dans certains établissements. Le personnel est à pied d'œuvre pour préparer l'accueil des élèves, dont la rentrée est prévue pour le lundi 7 octobre.



« Comme vous le constaté, tout le corps enseignant et administratif est là. Les tables bancs ont été réparées depuis le mois d’août. Ici la Biscuiterie, nous avons prévu des journées de nettoyage le vendredi et samedi », a confié le Directeur de l’école élémentaire de Biscuiterie.



À proximité, un autre établissement élémentaire partageant le même mur confirme également la présence effective du personnel enseignant. La Directrice est revenue sur les instructions de l'Inspection d'Académie (IA) de Dakar :



« Pour ce qui est des informations, nous avons reçu des instructions fermes de ne pas communiquer aux journalistes. Donc il faut se rendre à l’inspection pour avoir toutes les informations qu’il faut sur la rentrée, l’état des lieux, l’environnement scolaire, les salles de classes, le matériel, etc.», a indiqué la Directrice.



Ce jeudi 3 octobre, marque la reprise officielle pour tout le personnel enseignant et administratif du Sénégal. Une date cruciale pour la préparation de l’année scolaire à venir, avec des réunions, des séances de planification, et la mise en place des programmes éducatifs.



A l’école élémentaire Ibrahima Koite, le Directeur occupé par les réunions, des séances de planification, et la mise en place des programmes éducatifs a préféré ne pas s’exprimer à la presse. « Tout ce que je peux vous dire est que la rentrée officielle pour tout le personnel enseignant et administratif a été respecté ici. Nous sommes présentement en réunions. L’IA est là, allez voir avec l’IA », a-t-il précisé.



Les élèves, quant à eux, reprendront le chemin de l'école le lundi 7 octobre 2024 à 8 heures.