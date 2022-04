Répartition ​205 millions FCFA de droits d’auteur par la Sodav: le paiement va prendre du temps

La Société sénégalaise du droit d'auteur et des droits voisins ( Sodav) a procédé, ce jeudi 28 avril 2022 au paiement des droits lyriques (musique) des 1er et 2éme semestre 2019 et 2020 et des droits littéraires et dramatique année 2021.



Il s'agit, d'après la structure dirigée par Ngoné Ndour, d'une somme globale de Deux cent cinq millions sept cent vingt et un mille deux cent soixante quatorze CFA ( 205 721 274 f CFA), à partager de la manière suivante : Musique ( lyriques): 188 083 774 f CFA, littéraires et dramatiques : 17 637 500 f CFA.

Selon M. Ba, responsable des paiements, le processus pour distribuer les fonds aux ayants droit va encore prendre un certain nombre de jours avant d'être effectif



A rappeler que la Société de gestion collective des droits d'auteur et droits voisins (Sodav) est la structure qui selon l'article 110 de la loi du 25 janvier 2008 sur le droit d'auteur et les droits voisins au Sénégal, a pour mission de négocier avec les utilisateurs des répertoires dont la gestion lui est confiée, de percevoir les redevances correspondantes et de les répartir entre ses membres, entre autres. Elle a remplacé à partir d'octobre 2016, le Bsda qui ne prenait pas en charge entièrement le droit voisin.