Report de ​la 15e Biennale de l’art contemporain africain de Dakar : les artistes inquiets

Le report de la 15e édition de la Biennale de l’art contemporain africain de Dakar n'est pas sans conséquence. Le changement de calendrier soulève des préoccupations parmi les artistes et les acteurs du secteur culturel. En effet, beaucoup d'entre eux ont déjà investi financièrement dans leur participation à l'événement, avec des billets d'avion réservés, des réservations d'hôtel effectuées et des projets de création en cours. Ce report entraîne donc des pertes financières importantes et des incertitudes quant à la récupération de ces investissements.



De plus, ce report risque de porter atteinte à la réputation et à la visibilité de la Biennale, qui est un rendez-vous incontournable pour les amateurs d'art à travers le monde, souligne Le Quotidien dans son édition de ce vendredi. Certains s'interrogent également sur le fait que les nouvelles dates pourraient entrer en concurrence avec d'autres événements artistiques majeurs.



Pour rappel, la 15e édition de la Biennale de l’art contemporain africain de Dakar ne se tiendra pas comme prévu de mai à juin. Suite à un communiqué de presse officiel, la nouvelle date est désormais fixée du 7 novembre au 7 décembre 2024. Cette décision intervient après une série de débats et d'incertitudes quant à la faisabilité de l'événement dans les délais initiaux.



Dans un communiqué, la ministre de la Culture, de la jeunesse et des sports, Khady Diène Gaye, a justifié ce report par la volonté de garantir des conditions optimales pour cet événement majeur dans le domaine des arts. Elle a souligné l'engagement des nouvelles autorités à organiser la Biennale dans le respect de son envergure et de sa réputation internationale.



Malgré ce report, le thème général de la Biennale, "The Wake, l’éveil, le sillage", ainsi que la programmation des expositions officielles mettant en lumière les États-Unis d’Amérique et la République de Cabo Verde, restent inchangés.