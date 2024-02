Report présidentielle 2024: Barthelemy Dias dénonce « l'hypocrisie de la CEDEAO », mais surtout « la fumisterie de l'UA »

Le député de Taxawu Barthelemy Dias est contre le report de la Présidentielle du 25 février 2024. À l’Assemblée nationale ce lundi, le maire de Dakar a affirmé qu’il est pour, qu’on met à disposition des députés le décret. « Vous devez exiger qu’on mette à votre disposition le décret signé par le chef de l’Etat et soussigné par le Premier ministre. Le 2 avril qu’est ce que nous allons faire ? C’est la question que nous devons nous poser. Le peuple souverain aura toujours son mot à dire et ne l’acceptera pas. Nous vous demandons de demander au gouvernement de mettre à votre disposition le décret signer par le Président Macky Sall. Si on laisse la majorité parlementaire mécanique voter cela va engendrer des conséquences désastreuses.



Pour finir, le député maire a fustigé et a dénoncé « le mutisme » de la CEDEAO et de l’Union africaine. « Je terminerais mon discours en dénonçant l'hypocrisie de la CEDEAO, mais surtout la fumisterie de l'Union africaine. Ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal devrait être dénoncé. Le protocole de la CEDEAO est violé.il est dit que nul ne peut changer les règles du jeux a moins de 6 mois des élections. Alors pourquoi le mutisme de la CEDEAO et de l'UA. Je lance un appel au président de la république, de bien vouloir faire preuve de tenu et de retenue », a-t-il déclaré.