Répression de manifestation : l’enquête d’Al Jareera incriminant les FDS sénégalaises

Sénégal une unité de 300 hommes



L’unité sénégalaise est mise sur pied en 2017. Elle coûté au total 7 millions d’euros. Elle devait être déployée dans la ville de Kidira, à la frontière du Mali, pour protéger le Sénégal. Son rôle est de protéger le Sénégal des incursions potentielles de groupes armés et des crimes transfrontaliers, y compris le trafic de migrants. Cette unité informe les sources de l’enquête compte 300 hommes.



Une force inspirée des unités espagnoles



La naissance de cette unité d’élite de la police sénégalaise est inspirée « des unités espagnoles qui ont combattu contre le mouvement séparatiste Basque Patrie et Liberté, également connu sous les initiales espagnoles ETA, le GAR-SI » ont informé des sources consultées par les journalistes qataris. Et dans ce cadre, le Sénégal a reçu une formation technique et un encadrement de la Garde civile espagnole ainsi que des forces de sécurité françaises, italiennes et portugaises.

« Après l'achèvement du projet, à la demande de toutes les parties prenantes, la délégation de l'UE au Sénégal a poursuivi une deuxième phase utilisant un autre mécanisme de financement », informe une source policière espagnole et sénégalaise proche du dossier. Environ 4,5 millions d'euros ont été réservés à une deuxième unité du GAR-SI Sénégal forte de 250 hommes près de la ville de Saraya, près de la frontière avec la Guinée et le Mali.



Une deuxième unité a également été créée au Mali mais pour d'autres pays, notamment le Tchad, le projet a été considéré comme un « échec », selon l'ancien responsable de la police sénégalaise, qui a déclaré que l'UE avait perdu de l'argent en payant du matériel qui n'était pas adapté à son usage.



Depuis 2021, le Sénégal fait face à des manifestations politiques qui sont majoritairement observées dans le pays. Ces descentes dans les rues des villes sénégalaises sont liées aux déboires de l’opposant antisystème, Ousmane Sonko et à des décisions politiques « jugées inopportunes et dégradantes. Ces manifestations, à chaque fois ont connu de fortes répressions causant des dizaines de morts. Et les excès de zèle des FDS sont toujours condamnés et fustigés par les défenseurs des droits humains.