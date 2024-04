Reprise liaison maritime Dakar-Ziguinchor : le navire Aline Sitoé arrive dans la capitale du sud avec 200 passagers

La liaison maritime Dakar-Ziguinchor a repris depuis mardi dernier. C'est un véritable ouf de soulagement pour les populations, après presque dix mois d'arrêt. Ce mardi 9 avril marque alors une nouvelle ère pour les voyageurs de l'axe maritime entre Dakar et la capitale du Sud, Ziguinchor. Donc les aller et retour auront lieu deux fois par semaine.



Ce mercredi donc, le navire Aline Sitoé Diatta est arrivé au port de Ziguinchor avec à son bord 200 passagers. D'après les autorités portuaires toutes les mesures idoines ont été prises pour permettre le bon déroulement des rotations qui vont continuer. "Aujourd’hui , le navire Aline Sitoé est arrivé à bon port. Le Consortium sénégalais d’activité maritime (COSOMA) a pris toutes les dispositions nécessaires, afin qu’il fasse un voyage sans ambiguïté. Donc, aujourd’hui, le navire a fait un bon trajet avec 200 passagers et des marchandises”, avait indiqué la cheffe de la gare maritime de Ziguinchor, Marième Diouf.



Le navire Diambogne va sans tarder reprendre ses rotations. Il était parti de Dakar le 28 mars dernier pour un essai.