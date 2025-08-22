Requête de Barthélémy Dias : la Cour suprême suspend l’élection d’un nouveau maire de Dakar

De ce fait, le processus électoral est suspendu en attendant le verdict définitif de la haute juridiction, prévu pour ce lundi 25 août 2025.

Dans son ordonnance, la conseillère Aïssatou Diallo Ba, déléguée par le Premier président de la Cour suprême, précise :

“Vu la requête reçue le 21 août 2025 au greffe central et les pièces à l'appui;

Vu les articles 83 et suivants de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, modifiée par la loi organique n°2022-16 du 23 mai 2022:

Autorisons la signification à bref délai de la requête aux fins de suspension de l'exécution de la Décision n° 3925/P/D/DK/AP du 11 décembre 2024 du Préfet du département de Dakar, portant déclaration de démission de mandat de conseiller municipal de la ville de Dakar;

Disons que l'affaire sera débattue à l'audience du 25 août 2025 à 09 heures 00:

Disons qu'il nous en sera référé en cas de difficulté”.

