Restructuration d'Air Sénégal : un nouveau plan de redressement pour relancer la compagnie

C'est le grand redressage à Air Sénégal. Le nouveau directeur général vient de poser des actes forts pour donner une nouvelle vitalité économique à la compagnie aérienne. Ainsi, il compte opérer de profondes mutations aussi bien dans la gestion que dans le management de la compagnie.



Ainsi, d’après le journal L’Observateur, trois principaux axes ont été déclenchés pour redresser le blason de la compagnie aérienne nationale.



Il s'agit notamment de « l’instauration d'un contrat de confiance, la culture de la performance et de la discipline ». Le nouveau directeur général Tidiane Ndiaye a décidé de la réduction des lignes. Cette décision est motivée par un souci de rationalisation des ressources, l'insuffisance de la flotte, et le défaut de rentabilité de certaines dessertes.



Suppression de 6 lignes à partir du 20 septembre



À cet effet, sur une couverture de 21 destinations, la compagnie compte supprimer 6 lignes à partir du 20 septembre. Ces lignes fermées sont New York, Barcelone, Marseille, Lisbonne, Douala et Libreville.



Une perte de 21 % de son chiffre d’affaires



Cette suppression va avoir un impact sur le chiffre d’affaires de la compagnie, notamment avec une perte de 21 % de son gain. Mais selon les nouvelles dirigeantes de la boîte, cette perte devrait être compensée par l'exploitation de nouvelles lignes sur l'axe Bamako-Ouaga, Bamako-Abidjan, Abidjan-Cotonou. La mise en service de ces lignes va générer environ un revenu additionnel de 15 %.



Il est aussi constaté que la ligne Dakar-Ouaga est plus rentable que Dakar-Barcelone. Concernant les charges, il est aussi révélé que la fermeture des lignes New York, Barcelone, Marseille, Lisbonne, Douala, Libreville va entraîner une baisse des charges mensuelles d'exploitation de l'ordre de 3,4 milliards FCFA en moyenne.



Une réduction de 3,6 milliards FCFA de charges



Dans les détails, les dépenses mensuelles sont de l'ordre de 1,45 milliard FCFA pour New York, 331 millions FCFA pour Douala, 391 millions FCFA pour Libreville, 522 millions FCFA pour Milan, 337 millions pour Marseille et 331 millions pour Barcelone. Toutes ces mesures permettront une réduction de 3,6 milliards de charges avec la fermeture 6 lignes. Un gap à résorber avec les retombées de l'optimisation du réseau avec le nouveau fréquencemètre à mettre en pratique à partir de la fin du mois d'octobre 2024.



Désormais, Air Sénégal va faire focus sur ses 12 destinations sous régionales, 2 domestiques et une seule intercontinentale, Paris. Deux nouveaux appareils seront aussi mis en service. Il s'agit de l'Atr 72-600 qui avait été donné en location à une compagnie capverdienne et de l'Atr 72-600 qui était immobilisé en Mauritanie en raison d'une panne.



Un cabinet d'audit pour une évaluation du Top management



Pour une prise en charge holistique des goulets d'étranglement, un cabinet d'audit a été lancé pour une évaluation du Top management. Cette mission vise à apprécier le profilage et les différentes compétences du personnel. Après la fin de cette mission d'audit, la compagnie procédera à un appel d'offres pour certains postes dont le profilage n'est pas en adéquation avec la fonction.



Il est à noter que le contrat d'une dizaine d'hôtesses de l'air et de stewards est arrivé à terme le 31 août. Sur ce point, la compagnie aérienne annonce que la réintégration de ce personnel n'était pas envisagée, car le ratio entre le nombre d'avions et de personnel, a été dépassé, depuis très longtemps.



Pour améliorer son approche marketing, Air Sénégal compte refaire son image en s'appuyant sur la communication. Cette initiative s'inscrit dans le rétablissement du climat de confiance entre la clientèle et la compagnie.



D'ailleurs, la compagnie a déploré la campagne de diabolisation portée par certains médias à son encontre en divulguant une information selon laquelle Air Sénégal a été condamné aux Etats Unis à payer à la société de gestion d'actifs mondiaux américains, Carlyle Aviation, une dette de 10 millions de dollars (6 milliards FCFA).



Cependant, une certaine presse annonçait la saisie imminente de 4 (quatre) avions d'Air Sénégal. Selon le journal, L'Observateur, ces allégations étaient fausses. C'est plutôt, le Tribunal de Commerce de Dakar qui a été saisi, la semaine dernière par Carlyle Aviation, par le canal d'un avocat sénégalais qui a assigné Air Sénégal pour le paiement du montant dû.



L'audience est prévue le 9 septembre prochain, d'après les informations du Journal L'Observateur.