Retrait d’agrément de Lead Africa Francophone : La Radhoo appelle l’Etat à la raison

La société civile s’est réunie, cet après midi du mercredi 21 novembre 2018 pour discuter de la stratégie à adopter face à ce qu’elle estime être une «tentative de déstabilisation».



«Les interventions notées par-ci par-là par le pouvoir concernant des accusations comme quoi nous sommes avec l’opposition et récemment le retrait de l’agrément de Lead Africa Francophone pour financements irréguliers en direction d’une organisation qui n’est pas reconnue d’utilité publique doivent cesser. Nous demandons aux autorités d’arrêtez toutes formes d’activités d’intimidation et de tentative d’isolement de la société civile surtout à la veille des élections. Parce que tout simplement ces organisations ont un programme d’observation pour les élections à venir et pour une mobilisation citoyenne pour lutter contre l’abstention durant le vote», déclare le sécrétaire général de la Radhoo Aboubacar Sadikh Niass.



Il poursuit : « Entre-temps nous avons été au courant d’une médiation qui a été entreprise par des bonnes volontés qui veulent amener les autorités à retirer ce décret d’annulation de l’agrément de Lead. Ce que nous accueillons avec satisfaction et que nous encourageons.»



Toutefois, estiment les participants à la rencontre, les tentatives d’isolement et de restriction de l’espace civique ne datent pas aujourd’hui. C'est pourquoi ils se disent prêts à se battre pour restaurer la démocratie et développer l’espace civique du Sénégal et de l’Afrique.



N'empêche, M. Niasse et Cie affirment être prêts à des concertations avec l’Etat du Sénégal pour lever toute ambiguïté concernant leur financement ou sur tout autre sujet.