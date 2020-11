Réunion du SEN de l'APR: Aminata Touré, absente de la rencontre, Amadou Bâ, Aly Ngouille Ndiaye, Boun Dionne et Youm réitèrent leur engagement auprès de Macky

Le leader de l'Alliance pour la République (Apr, parti au pouvoir), Macky Sall a présidé vendredi la réunion de secrétariat exécutif national de son parti. Une première rencontre après le remaniement opéré le 1er novembre dernier qui a été marqué par le limogeage de beaucoup de cadres de la formation politique.



D'après des sources à L'Observateur, Aminata Touré, présidente déchue du Conseil économique, social et environnemental a été informée par les canaux officiels de l'Apr. Mais elle n'a pas assisté à la réunion. Mimi a-t-elle tourné la page de l'Apr? Déjà, la semaine dernière, la presse a rapporté qu'elle avait quitté tous les groupe WhatsApp du parti.



Contrairement à elle, les autres défenestrés à savoir Amadou Bâ, Aly Ngouille Ndiaye et Boun Dionne ont fait acte de présence. Dans leur différente intervention, ils réitéré devant le président Sall leur engagement à ses côtés.



Pour justifier ses choix, Macky Sall a expliqué à ses responsables qu'en procédant au remaniement du gouvernement par un « recentrage du dispositif de pilotage de l'action publique, la consolidation de la coalition Benno Bokk Yakaar, l'ouverture aux autres forces de l'opposition et le réajustement, il impulse ainsi un nouveau souffle, un nouvel élan, dans un contexte marqué par la Covid19».