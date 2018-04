Révélations de Serigne Mboup​ sur le pétrole et le gaz : «le gisement de Saint-Louis est la 5e réserve mondiale»

Le gisement découvert au large des côtes saint-louisiennes est la 5e réserve mondiale. C’est ce qu’a révélé l'ancien Directeur général de Petrosen et Pca de la Société Africaine de Raffinage (SAR). «Celui-ci est estimé à 450 milliards de m3 de gaz », a renseigné Serigne Mboup.



Selon lui, le Sénégal et la Mauritanie sont invités à consolider leurs acquis à travers ces découvertes. «Un partage équitable des ressources de ce champ gazier Grand Tortue Ahmeyim (Gta) ferait que la Mauritanie et le Sénégal en tirent les mêmes avantages», s’est-t-il réjoui.



En marge d’un panel sur les découvertes de gaz et du pétrole organisé à Saint-Louis, le PCA de la SAR de déclarer que : «l’Etat dispose d’un bon Code pétrolier et signe des contrats stables et réguliers avec les compagnies pétrolières et gazières qui lui garantissent des bénéfices considérables de ses ressources gazières».