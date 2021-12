Révélations sur le trafic présumé de passeports diplomatiques : Kara Bodji parmi les bénéficiaires, Fabienne Felhio escroquée

L’affaire du trafic présumé de passeports diplomatiques impliquant des agents de l’Etat logés à la Présidence et au ministère des Affaires étrangères suit son cours. Les mis en cause ont fait de graves révélations et dévoilé tous les bénéficiaires.



Dans son édition de ce lundi, Libération a dévoilé les noms des personnes impliquées dans cette affaire. Il s’agit de Limamou Laye Seck, un homme d'affaires considéré comme étant le cerveau de la mafia, Aly Ndoa (homme d’affaires), Badara Bambou (agent au ministère des Affaires étrangères), Cheikh Ibnou Araby Samb (agent au ministère des Affaires étrangères), Ousseynou Ba (adjudant-chef de la gendarmerie en service à la Présidence) et Assane Ndione (gendarme en poste au bureau des passeports diplomatiques).



Selon le canard, ils sont activement recherchés suite à l’enquête de la Division des investigations criminelles (Dic) ouverte depuis septembre 2021 après avoir infiltré le réseau.



Interrogé dans le secret de la garde à vue sur l’implication de deux agents du ministère des Affaires étrangères, le présumé cerveau de la bande, Limamou Laye Seck a confié qu’ils sont tous impliqués. Mieux, a-t-il révélé, ces deux agents ont encaissé de l’argent auprès de l'ex miss Sénégal Fabienne Felhio.



Cette dernière a déboursé 3 millions F Cfa. L’argent a été remis à Badara Sambou qui la par la suite versé à Limamou Laye Seck.



Interrogé, Badara Sambou a confirmé les faits avant de révéler qu’il a aussi reçu de Kara Mbodji la somme de 3,5 millions de F Cfa. Poursuivant ses révélations, Badara Sambou a précisé que seul le passeport diplomatique du footballeur sénégalais avait été établi.



Toujours dans ses aveux, il a informé aux enquêteurs que Limamou Laye Seck et l’adjudant-chef Ousseynou Ba , sont les cerveaux de ce réseau.