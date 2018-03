Révision listes électorales en 2 mois : Pape Diop y voit une tentative de Macky Sall d'écarter la jeunesse du vote

Le président de ‘’Bokk Guiss’’, Pape Diop a dénoncé une tentative de modification de la carte électorale à l’occasion d’une conférence de presse de l’opposition tenue ce mardi. A cet effet, il a pointé un doigt accusateur sur les préfets



Selon le leader de ladite coalition, limiter la révision des listes électorales à deux mois revient à limiter le nombre d'électeurs surtout chez les jeunes. Selon, cette initiative du gouvernement vise à empêcher les jeunes de participer au vote de la Présidentielle de 2019.



M. Diop estime que "si les élections se déroulent normalement, le président Macky Sall sera bouté hors du pouvoir. Et cela, il en n'est conscient. Il y a aujourd'hui une tentation de la modification de la carte électorale et cela risque de faire perdre des électeurs aux candidats qui feront face au candidat Macky Sall"



"Lors des élections législatives de 2017, il y a une machine de fraude très bien étudiée, qui a été d'abord la rétention des cartes d'électeurs en ce qui concerne la jeunesse. Et nous retrouvons la même méthode avec la même révision des listes électorales qui va durer que 2 mois. Nous n'avons jamais assisté à ce genre de pratique au Sénégal », a-t-il avisé.