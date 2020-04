Riposte au Covid-19 : Néné Fatoumata Tall magnifie la contribution des inspecteurs de jeunesse retraités et des Encadreurs de Collectivités éducatives Riposte au Covid-19 : Néné Fatoumata Tall magnifie la contribution des inspecteurs de jeunesse ret

Le ministre de la Jeunesse, Néné Fatoumata TALL a reçu, ce lundi 6 mars 2020, les contributions à la lutte contre le Covid-19 de l’Association nationale des Inspecteurs de l’Education populaire, de la Jeunesse et des Sports à la Retraite (ANIJES/R), d’une part, et de l’Association des Encadreurs de Collectivités éducatives du Sénégal (AECES), d’autre part.



Présent avec une délégation restreinte à la cérémonie de remise de la participation de son association, le président des inspecteurs de jeunesse à la retraite, Ibrahima THIOYE, a expliqué que leur geste constitue une réponse à l’appel à la solidarité nationale lancé par le Président Macky SALL.



Sensible à cette crise que traverse le Sénégal, ces cadres à la retraite ont réuni la somme en puisant chacun dans sa pension, a informé le doyen THIOYE.



Pour sa part, Mame Libasse DIOP, vice-président de l’Association des Encadreurs de Collectivités éducatives du Sénégal (AECES), a remis une enveloppe de 500.000 FCFA provenant des cotisations des 1500 membres de la structure, établis dans 13 régions du pays. L’association a également mis à la disposition de la tutelle un spot de sensibilisation, notamment des enfants dans les familles. Outre de partager l’outil pédagogique dans son réseau de connaissances ainsi que les réseaux sociaux, les membres de l’AECES s’investissent dans la prévention dans leurs localités de résidence.



De son côté, Mme Néné Fatoumata TALL a magnifié la démarche des deux associations de confier leurs contributions au département de la Jeunesse qui les transmettra en totalité au fonds dédié à la riposte au Covid-19.



« En faisant ce geste, vous démontrez votre attachement au pacte de toujours servir la Nation », a déclaré l’autorité en charge de la Jeunesse, tout en saluant l’engagement, à travers le territoire national, des jeunes aux actions de prévention. « Au regard de leur poids dans la population nationale, j’exhorte les jeunes à constituer 64% de la solution à la lutte contre la pandémie », a incité Néné Fatoumata TALL.