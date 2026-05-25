Rupture Diomaye-Sonko: "​Fracassante mais pas trop surprenante" (Borso Tall, journaliste)

Fracassante mais pas trop surprenante entre Sonko et Diomaye. C'est surtout accéléré à la suite de la démission du président de l'Assemblée Nationale.



Entre le virage pragmatique du président pour asseoir son leadership et inclure les voix du "système" comme le disent si clairement les jeunes citoyens, la position intransigeante de l'ancien 1er ministre de protéger "Le Projet" et la division des opinions, le fameux duo est certes (ou en apparence) effondré (sisi, il y a encore des sceptiques qui croient dur comme fer qu'il s'agit d'un complot interne pour contrôler le pouvoir et l'opposition).



Comme le dit si bien le proverbe #wolof, "2 béliers ne peuvent à la fois s'abreuver dans le même "sceau"... de l'Etat il faudrait comprendre ici. Ce n'est point une faute de frappe, ha!"



Plus sérieusement, si Sonko retrouve sa place de leader naturel à l'hémicycle, il devient un numéro 2 à suivre de très près cette semaine. Désormais, le match migre à l'Assemblée Nationale où l'opposition traditionnelle fera face à la majorité de PASTEF, à moins que Pdt Faye ne dissolve tout. Dans ce cas, rebelote. Les politiciens sont attendus sur le terrain.... Par une population jeune encore loyale, d'autres déçus. Mais en réalité, les politiciens feront face à un gorgorlu épuisé, qui attend, au delà du sentiment lancinant de la pauvreté, que justice soit rendue aux victimes pré électorales.



Je suis un peu timide à l'idée d'importer mon humour de X sur cette plateforme. J'ai l'impression que c'est du sérieux ici. C'est pourtant tellement plus simple: rire devant ce jeu de cartes politique... Vous me direz avec le temps... A suivre ensemble et meilleurs vœux.



Union de prières pour tous nos défunts et pour nous



Borso Tall, journaliste