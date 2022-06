Rwanda-Sénégal: Aliou Cissé remanie son Onze et mise sur une attaque 100% « Génération Foot »

C'est avec un Onze de départ remanié que le sélectionneur des "Lions" Aliou Cissé va aborder la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2023 contre le Rwanda ce mardi.



On note le retour de Gana Gueye au milieu de terrain à la place de Pape Gueye, la titularisation de Fodé Ballo Touré à la place de Saliou Ciss sur le côté gauche de la défense et celle de Habib Diallo à la pointe de l'attaque à la place de Boulaye Dia.



Autre fait important à noter, la confirmation de Pape Matar Sarr dans le Onze de départ, après sa bonne copie rendue contre le Bénin. Il va évoluer sur le côté droit de l'attaque. Ismaila Sarr, sera à gauche. Sadio Mané va évoluer comme faux 9 devant Habib Diallo. La particularité des quatre joueurs offensifs alignés ce mardi, c'est qu'ils sont tous issus du centre de formation Génération Foot, basé à Deny Biram Ndao (Dakar) et sont tous passés par le FC Metz.