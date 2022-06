Un jeu décousu, un système et des changements de tâtonnement, mais de la baraka au bout du bout. Le match du Sénégal contre le Rwanda ce mardi peut se résumer ainsi. Les « Lions » et leur sélectionneur incapables de poser problème à une équipe rwandaise composée essentiellement de joueurs locaux, ont été laborieux pendant 94 bonnes minutes dans le jeu et les changements.



Il a fallu une combinaison entre Sadio Mané et Saliou Ciss à la 95e minute pour pousser un défenseur adverse à faire une faute sur l’arrière latéral gauche sénégalais. Le tout nouveau spécialiste maison, Sadio Mané s’élance et tire en force sur le côté droit du gardien. Ce dernier effleure la balle mais pas suffisamment pour l’arrêter. Le Sénégal l’emporte 0-1, sans jamais briller dans cette rencontre.