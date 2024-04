Rwanda: pour Macron, la France «aurait pu arrêter le génocide» mais n'en a «pas eu la volonté»

Pour Emmanuel Macron, la France qui « aurait pu arrêter le génocide avec ses alliés occidentaux et africains, n’en a pas eu la volonté », a rapporté jeudi l'Élysée, alors que le Rwanda s’apprête à commémorer durant 100 jours les 30 ans du génocide de 1994 perpétré contre les Tutsis. Des massacres qui ont débuté le 7 avril 1994 et qui ont fait entre 800 000 et un million de morts.