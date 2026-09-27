SAEMSS : le 6ᵉ Congrès placé sous le signe de la transformation de l’école

Le Syndicat autonome des enseignants du moyen et secondaire du Sénégal (SAEMSS) a tenu samedi à Dakar son 6ᵉ Congrès ordinaire, marqué par un bilan du mandat écoulé et des échanges sur les défis de l’école sénégalaise.



À cette occasion, le ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, a appelé à repenser le rôle de l’enseignant face à la transformation numérique et à l’intelligence artificielle. « L’enseignant est un transmetteur de sens, pas de savoir », a-t-il déclaré, estimant que l’école devait davantage mettre l’accent sur l’humain, l’empathie et le vivre-ensemble.



Le secrétaire général national du SAEMSS, El Hadji Malick Youm, a de son côté alerté sur les difficultés persistantes du système éducatif, notamment le déficit d’enseignants, les lenteurs dans la gestion des carrières et les abris provisoires. Il a également plaidé pour une adaptation de l’école à la révolution numérique.



Le syndicat a par ailleurs présenté plusieurs acquis obtenus durant son mandat, dont la revalorisation salariale, la révision du statut des décisionnaires et la signature d’un nouveau protocole en avril 2026.



La transformation digitale et ses enjeux pour l’avenir du mouvement syndical enseignant constituaient le thème central de ce 6ᵉ Congrès.

