Sabotages et coupures d'électricité : le Parti socialiste s'est inquiété des délestages et a exigé une enquête sur le vandalisme des sites de la Senelec

Le Parti socialiste (PS) a exprimé une vive préoccupation face aux perturbations qui affectent la fourniture d'électricité à travers le pays. Dans un communiqué signé par son porte-parole national Abdoulaye Wilane, la formation politique a réagi aux alertes de la Senelec concernant des actes de vandalisme et de sabotage perpétrés sur des installations stratégiques, notamment à Sébikotane et Khodoba.



La formation d'opposition a condamné ces dégradations tout en posant des questions directes aux autorités compétentes. « Comment parviennent-ils à accéder à des infrastructures aussi sensibles ? Agissent-ils seuls ou en réseau ? Existe-t-il des filières organisées de récupération et de revente des matériaux volés ? », s'est interrogé le porte-parole socialiste, réclamant que toute la lumière soit faite sur ces faits d'une « particulière gravité ».



Le Parti socialiste a toutefois averti que la dénonciation du vandalisme ne devait pas servir à « masquer les autres fragilités du système électrique ». Évoquant les pannes techniques, la hausse de la consommation et la baisse des capacités de production reconnues par la direction de la Senelec, le PS a invité l'État à prendre ses responsabilités : « Notre pays ne peut pas être durablement exposé à des perturbations dont les conséquences touchent directement les ménages, les entreprises, les établissements de santé, les écoles et l’ensemble de l’économie », a martelé Abdoulaye Wilane.