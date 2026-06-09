Sacre des U15 et U17 : une pluie de récompenses s'abat sur les "Lionceaux" du Sénégal

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a décoré lundi 08 juin les sélections nationales des moins de 17 ans et des moins de 15 ans, fraîchement victorieuses respectivement de la CAN U17 Maroc 2026 et du Championnat scolaire de la CAF au Zimbabwe. Les membres des deux délégations ont également été honorés par le chef de l'État.



Les récipiendaires ont aussi reçu la Médaille Gaïndé de la performance, une toute nouvelle distinction créée par le décret n° 2025-239 du 7 février 2025.





Au-delà de cette distinction, Diomaye Faye a également offert d’importantes primes aux joueurs. Selon le quotidien L’Observateur, il s’agit d’un Ipad 11e génération, une assurance maladie de 2 ans, une bourse scolaire de 24 mois. Chaque membre de l’encadrement recevra une enveloppe financière et un Ipad.

«Le chef de l’Etat va octroyer aux différents champions U15 et U17 des primes pour soutenir la relance des Ligues de jeunes avec respectivement des enveloppes de 136.900.000 FCFA et 174.520.000 FCFA, pour un total de 311.420.000 FCFA», précise le journal.



Pour rappel, les « Lionceaux » ont remporté la CAN U17 le 2 juin à Rabat, en s'imposant face à la Tanzanie (1-1, 4-2 aux tirs au but). Ce sacre offre au Sénégal son deuxième titre continental dans cette catégorie, après celui obtenu en 2023 en Algérie.



Avec cette victoire, le Sénégal devient la sixième nation à avoir décroché deux fois ce trophée, rejoignant ainsi le Cameroun, le Ghana, la Gambie, le Mali et le Nigeria.



Quant à l'équipe nationale des moins de 15 ans, elle a remporté la dernière édition du Championnat scolaire de la CAF, le 10 avril dernier à Harare, la capitale du Zimbabwe, après avoir battu l'Ouganda à l'issue de la séance des tirs au but.