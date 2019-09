Sadio Mané revient sur son coup de gueule: «Je me suis réconcilié avec Salah »

C'était un secret de polichinelle. Ça n’allait plus entre l’international sénégalais et celui égyptien qui partage la ligne d'attaque de Liverpool.

Apres son coup de gueule, lors de la quatrième journée sur le banc de touche, Sadio Mané a mis les choses au clair et annoncé qu’il s’est réconcilié avec Mohamed Salah. « Je me suis réconcilié avec Mo Salah. Nous sommes redevenus de très bon amis, comme avant. Nous nous sommes dits des vérités », a-t-il déclaré.