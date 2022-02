Sadio Mané sur l’adversaire en finale: « entre le Cameroun et l’Egypte, j’ai pas de préférence »

Élu « Homme du match » après son but et sa passe décisive, Sadio Mané a été le grand artisan de cette deuxième qualification consécutive des « Lions » du Sénégal en finale de Coupe d’Afrique des Nations.



Interrogé en fin de match par nos confrères de Canal Plus sur l’équipe qu’il préférerait rencontrer en finale entre les Pharaons et le pays organisateur, l’attaquant de Liverpool a donné une réponse simple. « Entre l’Egypte et le Cameroun, je n’ai pas de préférence. Ce sont deux grandes équipes, mais j’ai pas de préférence », a déclaré l’enfant de Bambaly.