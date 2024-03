Sadio Mané veut faire venir Jürgen Klopp à Bourges

Devenu actionnaire majoritaire du club de Bourges en National 2, Sadio Mané est venu rendre visite à son club avant de rejoindre son équipe pour les matchs internationaux du Sénégal. Accueillit en grande pompe dans le Cher, l’ailier gauche d’Al-Nassr est revenu sur son investissement dans le football français et sur sa volonté de faire grandir Bourges Foot 18. Son objectif dans les prochaines années est de créer une connexion avec son pays le Sénégal :



« La France et le Sénégal, vous connaissez l’histoire, on a été colonisés par la France. C’est un pays proche. C’est une des raisons qui m’ont poussé à choisir la France. Mais je suis Sénégalais, ce qui est sûr, c’est que c’est l’idée. Avoir une académie au Sénégal, former les jeunes là-bas, les faire venir à Bourges » a-t-il expliqué aux médias présents à Bourges. Celui qui est arrivé 2e au Ballon d’Or 2022 veut aussi attirer un grand entraîneur en la personne de Jürgen Klopp.



Interrogé sur le départ en fin de saison de son ancien entraîneur à Liverpool le Sénégalais a ironisé : «il a dit qu’il quittait Liverpool ? Peut-être qu’il va venir ici (rires). C’est quelqu’un qui a marqué le football mondial, et personnellement, il a beaucoup contribué à ma progression. C’est un grand homme, une légende vivante, qui a beaucoup, beaucoup apporté à Liverpool. Tout le travail qu’il a su y faire sera, je pense, à jamais gravé dans la mémoire de tous les supporters ».



Avec Footmercato