Saer Kébé : l’étudiant accusé d'apologie au terrorisme puis libéré, se voit refuser une bourse d’étude

Saer Kébé, l’étudiant qui était en détention préventive pendant 4 ans notamment pour « apologie du terrorisme » à la suite d’une publication sur Facebook, est sorti de prison le mercredi 10 avril 2019. Le jeune qui a retrouvé le chemin de l’école, se voit refuser une bourse d’étude au niveau de la direction des bourses de Dakar.



« Après quatre ans passés en prison sans dédommagement, je suis en train de vivre une autre injustice dans mon pays. J’ai obtenu mon bac avec la mention assez bien en 3 mois seulement de préparation. Je remplis toutes les conditions pour obtenir une bourse d’études comme tous les étudiants », a-t-il confirmé.



À sa grande surprise, l’étudiant de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar à la faculté des Sciences Juridiques et Politiques a été rayé de la liste des étudiants aptes à percevoir une bourse d’étude.



Plus loin, il affirme qu’il « s’est rendu dans les locaux de la direction des bourses pour s’assurer qu’il n’y avait pas d’erreurs sur ses dossiers. Ces derniers lui ont fait savoir que son statut d’ancien détenu pour terrorisme ne lui permet pas de bénéficier d’une bourse de la part de son pays ».



Kébé a été arrêté suite à un commentaire sur Facebook où il avait formulé des menaces d'attaques contre les Ambassades des Etats-Unis et d'Israël à Dakar. En prison depuis 4 ans, il recouvre la liberté ce mercredi 10 avril 2019 après avoir été condamné à 3 mois avec sursis pour "menace". Actuellement, il poursuit ses études supérieures dans le privé en licence 1 en Management.