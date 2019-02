Saint-Louis-Macky Sall : «Npus n'allon pas simplement les battre mais les briser »

La bande à Idrissa Seck, Ousmane Sonko, entre autres (Bby) n’y verront que du feu lors de cette présidentielle de 2019. C’est la promesse du candidat Macky Sall à l’opposition. En meeting le mardi 4 février à Saint-Louis, il s’est dit convaincu que «la bande des 4 » ne fait pas de poids face au Parti socialiste (Ps), ou à l’Alliance des forces de progrès (Afp) et le scrutin de 2012 l’avait démontré.



«Celui qui était arrivé 1e en 2012, ainsi que le 2e et le 3e sont tous ensemble, alors comment peuvent-ils (ses adversaires) prétendre nous battre en 2019 alors que d’autres leaders nous ont rejoints ?» s’est demandé le leader de la coalition présidentielle.



Affichant une parfaite sérénité quant aux résultats de l’épreuve du 24 février prochain, le président sortant martèle que l’opposition aura la surprise de sa vie. Car dorénavant, avec seulement des jeunes comme candidats, ses adversaires ne doivent pas s’attendre à une compassion de sa part. Car maintenant, «nous n’allons pas simplement les battre, mais les briser».



Et de poursuivre : «Ils peuvent bien apparaitre à la télé pendant ces 21 jours. C’est normal puisque c’est la loi de la démocratie. Mais la réalité, c’est que ce sont d'éternels perdants, alors nous n’allons pas les ménager.»



Malgré le retard noté par M. Sall, une foule monstre l’attendant à son arrivée. Ce qui lui fait dire que «la victoire est acquise à Saint-Louis avec au moins un score de 75%»