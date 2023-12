Saint-Louis: Mansour Faye prévoir de construire en 2025 un deuxième pont reliant Sor et l'île

La ville de Saint-Louis nourrit de grands espoirs avec l'annonce d'un projet tant attendu : la construction d'un deuxième pont reliant le Sor et l'île. Cette initiative vise à résoudre les problèmes de trafic et à réduire significativement les embouteillages observés sur le pont Faidherbe. Lors de la quatrième session ordinaire du conseil municipal, le maire Mansour Faye a abordé cette question, affirmant son intention de remédier à cette préoccupation majeure.



« Je suis convaincu que des solutions seront explorées dès 2024, et nous pourrions entamer la construction dès 2025. Cela contribuerait à résoudre les problèmes de mobilité à Saint-Louis », a déclaré l’édile de la ville. Une perspective qui suscite un réel enthousiasme parmi les citoyens, désireux de voir une amélioration significative de la circulation dans la région.



Lors de cette même session, les conseillers municipaux de la commune de Saint-Louis ont voté à l'unanimité en faveur du budget 2024, établi à hauteur de 4,5 milliards FCFA. Au-delà de cette augmentation budgétaire, l'aspect le plus notable réside dans la part consacrée à l'investissement, représentant 52,45% en valeur relative du budget.



D’après L’Observateur, l'objectif est de consacrer 60% voire 70% du budget aux investissements au cours des trois prochaines années, renforçant ainsi les initiatives visant à améliorer les infrastructures et à dynamiser le développement de la ville.