Sainte-Bernadette : l'élève voilée autorisée à réintégrer l'école

Une fille empêchée de suivre ses cours à cause de son voile à Sainte-Bernadette sise à Baobab à Dakar. Cette affaire avait fait les choux gras de la presse en ligne et des bandes FM dans la journée d'hier mercredi 09 octobre. Le sujet a suscité beaucoup de commentaires dans les médias et réseaux sociaux. Cette affaire découle du débat sur le port du voile à l'école.



À présent, tout est finalement rentré dans l'ordre. La maman de la fille en question a informé la rédaction de PressAfrik de la réintégration de sa fille. Ce, précise-t-elle "à la suite de la publication de l'arrêté ministériel".