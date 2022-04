Saisie de 1,7 milliards FCFA : vive tension entre la Douane, la Police et Procureur et l'intervention suspecte de Antoine Diome

Deux Maliens et un Sénégalais ont été interpellés au village frontalier de Nayé (une localité du Sénégal oriental, située près de Kidira et de la frontière avec le Mali) à bord d'un 4x4 convoyant des mallettes bourrées de billets de banque. Naturellement, le poste de Kidira entre en action et place en garde à vue les trois suspects avant d'ouvrir une enquête pour blanchiment de capitaux et association de malfaiteurs. En sa qualité de patron de la police judiciaire, le Procureur de Tamba y envoie des éléments de la Division des investigations criminelles en renfort. Alors qu'aucun délit douanier n'était encore visé, le commissaire de Kidira dit avoir reçu un appel du ministre de l'Intérieur lui intimant l'ordre de remettre le montant à une unité spéciale de la Douane venue spécialement de Thiès.



Ce qui est une violation manifeste de la loi en ce sens qu'en l'espèce, c'est le tribunal du ressort qui est compétent. Autrement dit, il incombait donc à la subdivision régionale des Douanes de Tamba de gérer le dossier, encore d'après les sources de l'As, aucun délit douanier n'était encore visé au moment où nous mettions sous presse. Pourquoi donc dessaisir Tamba qui fait des milliards de recettes pour Thiès ? Pourquoi faire intervenir la douane pour les chefs d'inculpation de droit commun? Pourquoi le commissaire de Kidira, officier de police judiciaire sous la tutelle du procureur de la république de son ressort, préfère-t-il respecter l'ordre du ministre de l'Intérieur ? En tout état de cause, « L'As » a appris que les voix ont résonné fort entre le patron du parquet régional de Tamba, la police et les douanes. Surtout que le colonel des douanes chef de la mission a refusé de se soumettre à l'exigence du procureur Ndoye qui veut que les douaniers convoyeurs soient entendus sous procès-verbal.





La Dic entre en action



Jusque-tard dans la soirée, la police exigeait d'entendre les douaniers alors que ces derniers voulaient juste faire une décharge. Aux dernières nouvelles, le Commissaire de Kidira a été dessaisi du dossier au profit de la Division des investigations criminelles: Lourdement armés, les Douaniers et les éléments de la Division des investigations criminelles ont rallié Tamba hier- dimanche dans la nuit. Les deux suspects qui sont à leur cinquième voyage seront déférés devant le procureur du tribunal de Tamba qui devrait poursuivre l'enquête pour blanchiment de capitaux et association des malfaiteurs. Des chefs logiquement constitués en ce sens que les deux suspects habitent ensemble aux Almadies 2 et se sont entendus pour transporter l'argent.



Le Procureur pourrait enjamber le délit douanier en donnant droit à un autre chef si tant est qu'il est saisi par l'Agent judiciaire. Cela va sans dire que le dossier charrie des vagues et suscite fureur au niveau de Tambacounda où on soupçonne un arrangement entre copains et coquins. Pour la petite histoire, « ce 22 avril 2022, aux environs de 03 heures, les éléments dudit service, en faction au poste de contrôle du village de NAYE, ont procédé à l'interpellation de trois individus dont un (01) Sénégalais et deux (02) Maliens en provenance de Dakar, à bord d'un véhicule de marque RAV 4, qui tentaient de rallier le Mali », lit-on dans un communiqué de la Police. Le document renseigne également que « la fouille minutieuse du véhicule a permis de trouver dans la malle arrière trois valises contenant une importante somme d'argent estimée à un milliard sept cent vingt-cinq millions (1.725.000.000) FCFA ».



Interrogés sur la provenance et la destination de cette somme d'argent, ajoute la police, ils ont déclaré qu'elle proviendrait des recettes d'une entreprise établie à Bamako et qui s'activerait dans la vente de téléphones portables et l'exportation de l'or.



L'AS