Saisie de cocaïne au large de Dakar : deux autres trafiquants arrêtés

L’affaire de la saisine de 750 Kilogrammes (Kg) de cocaïne au large de Dakar est loin de connaître son épilogue. L’Office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants (Octis) a procédé à deux (2) nouvelles arrestations. Il s’agit du cousin et l’ami du présumé cerveau, Alpha Ka Cissé, le Français d’origine sénégalaise, en fuite.



Selon Libération dans sa parution de ce vendredi, les deux hommes sont soupçonnés d’avoir caché ou facilité la fuite d’Alpha Ka Cissé qui se retrouvait encore au Sénégal d’après certaines informations.



Le journal indique que les enquêteurs ont, durant leur enquête sur le bateau de plaisance venue de la Somone au bord duquel se trouvaient Faisal Bou Baur et Amadou Mboup au moment de leur arrestation, découvert que l’embarcation a été vendue par Mbaye Hadji, placé sous mandat de dépôt, à un certain Moussa Dramé.



Mais, manifestement, Dramé n’existe pas puisque le numéro de téléphone, rattaché à son identité dans le contrat de vente, renvoyait à Oumou Khairy Kane, la femme d’Alpha Ka Cissé, placée sous mandat de dépôt, également. Le quotidien informe que les enquêteurs sont convaincus que la dame sait où se cache son époux.