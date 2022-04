Saisie immobilière: immeuble Baye Ciss vendu aux enchères le 12 mai

Un immeuble appartenant au « milliardaire » Ibhahima Niass dit Baye Ciss, les déboires s’enchaînent contre l’homme d’affaires, un de ses immeubles situé dans la zone industrielle de Kaolack sera vendu aux enchères le 12 mai, à l’audience des criées du tribunal de Kaolack.



Ce, à la requête de la Banque sahélo saharienne pour l’investissement et le commerce (Bsic).



La banque agit en faveur de la convention de compte courant passée par-devant Me Mamadou Ndiaye, notaire, au profit de Ciss Agro Sa en date du 9 juillet 2019. Avec affectation hypothécaire.



L’immeuble en question bâti sur une superficie de 210 mètres carrés fait l’objet du titre foncier numéro 7405/KI.



Le prix de vente est fixé à 84 millions de francs CFA. Il sera cédé au plus offrant.