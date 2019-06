Saisie record de cocaïne au Port de Dakar: Abdoulaye Daouda Diallo parle plutôt de m 790 kilogrammes et annonce des arrestations

Le ministre du Budget qui s’est exprimé, devant l’Hémicycle ce dimanche, en marge de l’adoption du projet de loi de finance rectificative, de la saisie record de cocaïne effectuée au Port de Dakar dans la nuit de 29 au 30 juin 2019.

Et selon Abdoulaye Daouda Diallo, ce ne sont pas 750 kilos, mais plutôt 790 kilogrammes de cocaïne qui ont été interceptés par les Douaniers sénégalais, qu’il n’a pas manque de féliciter.

« Le montant de la drogue saisie est estimé à 22 milliards de francs CFA. Pour cette dernière saisie, le commandant du navire et des passagers ont été arrêtés et ils seront présentés aux autorités judiciaires du pays pour que justice soit faite. Nous allons faire des investigations pour voir les réseaux de narcotrafiquants qui sont derrière ce trafic », a-t-il déclaré devant les députés.