Salif Sadio déchire l'iterdiction de l'Etat du Sénégal: : "Nous, nous allons continuer à couper du bois"

Salif Sadio n'est pas convaincu de la pertinence de la décision du gouvernement de suspendre les autorisations de coupes du bois dans la région naturelle de Casamance. Selon lui, cette mesure ne peut pas avoir un grand impact sur la situation actuelle car venue un peu tard à son goût.



«Il faut attendre qu'il y ait mort d'homme pour suspendre la coupe du bois. Il fallait suspendre lorsque le Mfdc avait lancé une communication sur celà. Aujourd'hui, je ne sais pas pour ceux qui n’auront pas le permis de la coupe du bois. Mais nous, nous allons continuer à couper du bois. Et, personne ne peut nous l’interdire », a-t-il déclaré.



Et, d’ajouter, «le bois de la Casamance a construit des écoles des mosquées ainsi que des infrastructures sociales. Pour cela nous ne cesserons pas de couper notre bois qui est une nécessité pour nous. Et nous livrerons nos permis à cela pour la construction ».



Car, conclut Salif Sadio « nous en avons bien le droit parce que c'est notre Casamance. Ces arbres sont l'oeuvre de nos grands parents ».