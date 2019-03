Salif Sané Schalke 04: « C’est ma fille et la musique qui m’aident à surmonter les défaites »

Avez-vous toujours des contacts avec d'anciens coéquipiers?



Je discute souvent avec beaucoup de gars, mais depuis l'entame du match, nous n’avons ni écrit ni téléphoné.



Les deux clubs n'ont remporté qu'un seul de leurs neuf matches en seconde période.Vous sentez-vous une pression particulière lorsque vous regardez à la tableau?



La situation est tout sauf belle pour nous. Mais nous devons l'accepter. Je crois en nos qualités et je suis convaincu que nous nous débarrasserons ensemble de la situation actuelle.



La famille, après les expériences négatives récentes?



Ma famille est très importante pour moi. Surtout ma petite fille me donne beaucoup de force, ce qui me construit après les défaites. La musique joue également un rôle important dans ma vie. Elle m'amène à d'autres pensées et m'aide à me vider la tête.



Avez-vous déjà beaucoup discuté avec Huub Stevens?



A cause des internationaux, j'ai à peine pu m'entraîner s ous ses ordres . Huub Stevens, Le formateur m'a appris comment il voyait mon rôle sur le terrain, quelles étaient mes fonctions et ce qu'il attend de moi. C'était une bonne conversation.