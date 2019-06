L'affaire BBC-Aliou Sall relative à un pot de vin qu’aurait reçu le frère du Président Macky Sall pour faciliter l'obtention de deux (2) champs pétroliers et gaziers à l’homme Frank Timis, défraie la chronique. Mouhamed Dia, consultant bancaire et expert financier basé aux États-Unis s’invite au débat.

Il informe que la même chose s’était passée sous l’ancien président Abdoulaye Wade et son fils Karim Wade. « C’était un peu désolant de voir la sortie du frère du Président Sall et du Gouvernement aussi, regardant ces sujets parce que des citoyens sénégalais , des journalistes sénégalais , des fonctionnaires, tout le monde avait décrié cette opération depuis fort longtemps » , déclare le Consultant bancaire, Mouhamed Dia.



«Donc, poursuit l’invité de l’émission « Objection" de Sud Fm de ce dimanche 09 juin 2011, que le gouvernement ne réagisse pas où bien même qu’il ait menacé des gens de ne plus parler de cette affaire ou sous peine de les emprisonner, donc là y’a un problème. D’abord, parce que le gouvernement ne respecte pas trop ses citoyens ni sa presse mais à chaque fois que les médias occidentaux rentrent dans l’affaire on voit vraiment une panique et c’est un peu désolant sur ce point ».



Selon lui, « Ce qui s’est passé sous Macky Sall- Aliou Sall, était en train de se passer sous Abdoulaye Wade-Karim Wade avec Africa Petrolium ». Le consultant Bancaire de revenir sur le parcourt de l’homme d’affaires Frank Timis : « C'est un businessman qui est très connu en Afrique de l'Ouest, il est dans les opérations minières et gazières un peu partout en Afrique de l'Ouest, il crée beaucoup de scandales. Au Burkina Faso, il avait des sandales là-bas, en Angleterre aussi. Donc, c’est un homme à scandale, il est connu pour cela ». S’agissant de son arrivée au Sénégal, Mouhamed Dia d’expliquer : « C’est par le biais de l’ancien ministre de l’Energie, Samuel Sarr et Atepa qui l’ont amené au Sénégal pour faire des affaires. C’est comme ça qu’il a rencontré le président Abdoualye Wade, et puis ils ont commencé à parler d’affaires et il était derrière la compagnie Africa Petrolium quand on lui avait donné Rufisque et après on lui avait retiré ça. Et c’est Karim Wade qui lui avait signé ce décret, c’était en 2011 ».



À en croire l'expert financier, le régime de Me Wade a une grande part de responsabilité dans cette affaire parce que, explique-t-il, « ils connaissaient la personne de Frank Timis, ils savaient qui il était ». Donc, peste-t-il, « signer un décret pour une période de trois (3) et qui était renouvelable deux (2) fois pour une durée de trois (3) ans pour le premier renouvellement, pour une personne qui est connu pour des scandales , encore plus que la personne n’a pas les moyens techniques, il y a problème ».